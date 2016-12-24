Артём Здунов встретился с солистами группы «Отечество»

Глава Мордовии Артём Здунов 19 июля в Доме Республики встретился с участниками республиканского вокально-инструментального коллектива «Отечество». Дмитрий Топтунов и Алексей Дигалев исполняют авторские песни на военно-патриотическую тематику, выезжают с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в зону СВО.

Коллектив уже хорошо известен в Мордовии и за ее пределами. С начала проведения СВО группа «Отечество» провела более 20 благотворительных концертов для бойцов, в том числе в госпиталях.

Как рассказал художественный руководитель коллектива Дмитрий Топтунов, они активно выступают и в образовательных организациях, встречаются с детьми в школах и оздоровительных лагерях, рассказывают о героях, исполняющих свой воинский долг.

На встрече обсудили планы по взаимодействию в рамках патриотического воспитания молодежи и поддержки наших бойцов.

Во встрече приняла участие министр культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлана Баулина.



