Артём Здунов встретился с солистами группы «Отечество»

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Глава Мордовии Артём Здунов 19 июля в Доме Республики встретился с участниками республиканского вокально-инструментального коллектива «Отечество». Дмитрий Топтунов и Алексей Дигалев исполняют авторские песни на военно-патриотическую тематику, выезжают с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в зону СВО.
Коллектив уже хорошо известен в Мордовии и за ее пределами. С начала проведения СВО группа «Отечество» провела более 20 благотворительных концертов для бойцов, в том числе в госпиталях.
Как рассказал художественный руководитель коллектива Дмитрий Топтунов, они активно выступают и в образовательных организациях, встречаются с детьми в школах и оздоровительных лагерях, рассказывают о героях, исполняющих свой воинский долг.
На встрече обсудили планы по взаимодействию в рамках патриотического воспитания молодежи и поддержки наших бойцов.
Во встрече приняла участие министр культуры, национальной политики и архивного дела республики Светлана Баулина.
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