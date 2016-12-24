Мэр Саранска сообщил, что держит на личном контроле вопросы благоустройства ЖК Восточный

Здравствуй, мама»
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Игорь Асабин уведомил об этом общественность в телеграм.
«Держу на личном контроле вопросы, связанные с благоустройством ЖК Восточный.
На пешеходном переходе на трассе Саранск-Кочкурово Управлением автомобильных дорог РМ установлен умный светофор с кнопкой для пешеходов, что значительно обезопасило движение.
Муниципальным предприятием «СпецСервис» продолжаются работы по прореживанию кустарников в лесополосе между ЖК Восточный и рп. Луховка - об этом просили жители микрорайона при встрече со мной.
Также жители обращаются в соцсетях по поводу мусора, который разлетается с контейнерных площадок и остановочных павильонов, - сообщаю, что уборка мусора с городских территорий производится регулярно, дал поручение муниципальным предприятиям оперативно реагировать на сообщения от жителей и приводить территории в порядок.
По улице Школьная, 60 и 66 Саранскгорводоканал заменил разрушенные железобетонные плиты перекрытий колодцев и восстановил асфальтобетонное покрытие тротуаров».
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Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»
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