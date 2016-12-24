Глава МЧС России оценил техническую оснащенность пожарно-спасательной части в Темникове

14 июля в рамках рабочей поездки в Мордовию глава МЧС России Александр Куренков совместно с Главой Мордовии Артёмом Здуновым проверил техническую оснащенность и условия несения службы пожарно-спасательной части №23 в городе Темникове.

ПСЧ обслуживает Темниковский район, в боевом расчете подразделения в постоянной готовности находится пять единиц техники, работают около 50 человек личного состава. С начала года огнеборцами совершено более 30 выездов на различные виды работ. Также в состав Темниковского пожарно-спасательного гарнизона входят 8 подразделений добровольной пожарной охраны и отдел надзорной деятельности по Темниковскому и Теньгушевскому районам.

На особом контроле Темниковского гарнизона – защита Мордовского государственного заповедника и примыкающего к нему ЗАТО Саров.

В связи с тем, что заповедник находится в одном из самых отдаленных районов республики, сосредоточить за короткое время большое количество сил и средств здесь довольно тяжело. Первоочередное реагирование осуществляют именно сотрудники пожарно-спасательной части №23. Между тем от уровня технической оснащенности зависит эффективность и результативность работы пожарного подразделения. Именно поэтому большое значение для Темникова имеет обновление пожарной службы.

Александр Куренков осмотрел помещение диспетчерской службы, хозяйственные помещения и боксы для служебного транспорта в действующем здании. Пообщался с личным составом, оценил состояние средств защиты пожарных.

«Отдаленные и самобытные места нашей страны должны быть под особой защитой. Их сохранность – это вклад в историческую память русского народа. Я специально сюда приехал, чтобы реально оценить обстановку, увидеть состояние пожарно-спасательной части. Для принятия обоснованных управленческих решений важно владеть реальным положением дел на территориях лично», - сказал глава МЧС России.

В настоящее время рассматривается вопрос строительства новой пожарной части для прикрытия района. Руководителю федерального ведомства показали предполагаемую площадку для размещения нового объекта.

Также в ходе рабочей поездки в Темниковский район Александр Куренков и Артем Здунов посетили Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь. Пообщались с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием. Главные святыни обители – мощи святого праведного воина Феодора Ушакова и святого преподобного Феодора Санаксарского. Здесь Александр Куренков пообщался с добровольцами пожарной бригады, несущей службу на территории монастыря.



