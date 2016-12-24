ВЭБ.РФ выдаст кредит предприятию «Рузово»

Компания «Рузово» из Рузаевки получит кредит в размере 165 млн рублей под 1% годовых на организацию производства продуктов переработки куриного яйца. По итогам реализации проекта в экономику моногорода будет привлечено 210 млн рублей инвестиций, будет созданы новые рабочие места. При поддержке ВЭБ.РФ компания увеличит ассортимент выпускаемой продукции: сухого яичного желтка cо 123 до 480 тонн и обессахаренного сухого яичного белка с 35 до 120 тонн в год. В состав выпускаемых продуктов, в зависимости от требований заказчиков, могут входить дополнительные ингредиенты. Это позволит использовать конечный продукт для производства майонезов, соусов, кондитерских изделий.

«В Мордовии много активных предпринимателей, которые двигают экономику республики. Мы поддержали пять проектов в моногородах региона, это уже шестой. И после недавней командировки в Саранск и встреч с бизнесом - минимум 9 компаний уже начали работать над подготовкой заявок в ВЭБ.РФ. Зная, как работает команда губернатора, уверена, что вместе у нас получится все это реализовать», - прокомментировала подписание соглашения главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

«Этот проект - прекрасный пример того, как пользоваться инструментами поддержки корпорации ВЭБ.РФ и успешно развивать производство, - отметил Глава Мордовии Артём Здунов. - Предприятие уже применило субсидию на строительство инженерной инфраструктуры и сейчас получает льготное кредитование на модернизацию цеха по глубокой переработке яйца. Будем еще обращаться к ВЭБ.РФ, у нас на подходе несколько новых проектов. Для нас это принципиально важно, потому что это дополнительные рабочие места. Благодарю ВЭБ.РФ за поддержку Мордовии».

Ранее ВЭБ.РФ предоставил компании «Рузово» кредитов на общую сумму 210 млн рублей на модернизацию предприятия и фабрики по глубокой переработке яйца. Также было выделено свыше 60 млн рублей на строительство локальных очистных сооружений.

С момента получения первого кредита выручка компании увеличилась в 2 раза, а в экономику города было привлечено около 350 млн рублей инвестиций и создано 25 рабочих мест. «Все стороны приложили максимум усилий, чтобы сегодня результат был достигнут. При поддержке ВЭБ.РФ в моногороде появится современный комплекс по производству сухих стабилизационных смесей, соответствующий всем международным стандартам качества. Кроме этого, будет больше рабочих мест. Новое направление позволит нашей компании закрепиться на мировом рынке, расширить географию своих продаж, а также ассортимент выпускаемой продукции»», - отметил гендиректор ЗАО «Рузово» Алексей Лапшин.



