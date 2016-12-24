Жителей Мордовии приглашают в село Шишкеево Рузаевского района на «Наурские щи»

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16 июля в селе Шишкеево Рузаевского района (ул. Сорокина, 12Б) состоится ежегодный фестиваль казачьей культуры «Наурские щи». Его участниками станут казаки Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», а также различные вокальные и фольклорные коллективы района.
В рамках фестиваля пройдет мастер-класс по изготовлению традиционной народной игрушки – куклы из лыка «Стригушка». Также будут работать различные творческие выставки. Всех гостей праздника ждут бесплатные национальные угощения - щи и чай.
Открытие фестиваля в 11:00.
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