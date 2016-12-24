На первенстве России по тяжелой атлетике Мордовию представят восемь спортсменов

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
С 25 по 30 июля в спортивном комплексе «Мордовия» в Саранске будет проходить первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из разных регионов страны.
Мордовию представят 8 атлетов. В состязаниях среди юниорок в весовой категории до 71 кг выступит 21-летняя уроженка Теньгушевского района, мастер спорта международного класса Евгения Гусева. Напомним, в апреле этого года она стала второй на Боливарианских играх в Венесуэле. На саранский помост Евгения поднимется 27 июля.
В категории до 59 кг выступят Мария Пряхина и Анна Кузнецова. В старте примет участие и 20-летний рузаевец Илья Лунин. Также республику представят Илья Степаненков (свыше 109 кг), Дмитрий Смельский (55 кг), Илья Сяткин (61 кг), Николай Кожаев (67 кг).
Поделиться в соц. сетях:
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
В столице Молрдовии состоялся Уличный фестиваль творческих сообществ «Для своих»
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Все принятые решения по вопросам граждан Артём Здунов поручил взять на особый контроль
Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»