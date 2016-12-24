На первенстве России по тяжелой атлетике Мордовию представят восемь спортсменов

С 25 по 30 июля в спортивном комплексе «Мордовия» в Саранске будет проходить первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте от 15 до 23 лет. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из разных регионов страны.

Мордовию представят 8 атлетов. В состязаниях среди юниорок в весовой категории до 71 кг выступит 21-летняя уроженка Теньгушевского района, мастер спорта международного класса Евгения Гусева. Напомним, в апреле этого года она стала второй на Боливарианских играх в Венесуэле. На саранский помост Евгения поднимется 27 июля.

В категории до 59 кг выступят Мария Пряхина и Анна Кузнецова. В старте примет участие и 20-летний рузаевец Илья Лунин. Также республику представят Илья Степаненков (свыше 109 кг), Дмитрий Смельский (55 кг), Илья Сяткин (61 кг), Николай Кожаев (67 кг).