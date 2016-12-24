Жителям Мордовии предлагают придумать слоган республики для Международной выставки-форума «Россия»

Культура

С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ будет проходить Международная выставка-форум «Россия», где регионы страны представят свои достижения в различных отраслях.

Российские территории представят на выставке уникальные экспозиции. Стенд Мордовии отразит этнокультурное многообразие региона, достижения в науке, промышленности и социальной сфере.

Жителям Мордовии предлагают придумать название для экспозиции республики.  

  • Слоган должен быть громким и отражать в себе целый регион.
  • В названии – максимум 3 слова.

Предложить свой вариант можно, заполнив Яндекс.форму.

Автор лучшего слогана получит подарок от «Молодежи Мордовии».

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