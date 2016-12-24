Жителям Мордовии предлагают придумать слоган республики для Международной выставки-форума «Россия»

В Саранске открылся Центр индийской культуры
В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
С 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года в Москве на территории ВДНХ будет проходить Международная выставка-форум «Россия», где регионы страны представят свои достижения в различных отраслях.
Российские территории представят на выставке уникальные экспозиции. Стенд Мордовии отразит этнокультурное многообразие региона, достижения в науке, промышленности и социальной сфере.
Жителям Мордовии предлагают придумать название для экспозиции республики.
Предложить свой вариант можно, заполнив Яндекс.форму.
Автор лучшего слогана получит подарок от «Молодежи Мордовии».
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В МГУ имени Н. П. Огарева в настоящее время обучаются более 700 студентов из Индии
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