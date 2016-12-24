Глава республики встретился с муфтием Духовного управления мусульман Мордовии Раилем Асаиновым

В Доме Республики состоялась рабочая встреча Глава Мордовии Артёма Здунова и муфтия Духовного управления мусульман Республики Мордовия Раиля Асаинова. Обсуждалось взаимодействие по многим важным для развития республики направлениям.



Весной этого года Мордовия взяла шефство над Каланчакским муниципальным округом Херсонской области. Республика оказывает всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, в организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни Каланчакского округа. Духовное управление мусульман Мордовии выступило с инициативой строительства современной детской площадки в центральном парке районного центра Каланчак.



Глава Мордовии поблагодарил Раиля Асаинова и всю мусульманскую общину республики за это решение. «Консолидация общества сейчас очень важна», - сказал Артём Здунов.



«Мусульмане Мордовии стараются поддерживать все инициативы государства, которые направлены на улучшение жизни нашего населения», - подчеркнул Раиль Асаинов.



Муфтий рассказал, что Духовное управление мусульман республики активно поддержало демографический проект «Здравствуй, мама!», автором которого является президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Напомним, проект вошел в ТОП-10 инициатив Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени», был представлен Президенту страны.

В мусульманском сообществе региона традиционно считаются основополагающими семейные ценности, в центре которых – многодетные семьи. В женской консультации №1 Саранска один кабинет уже отремонтирован по формату проекта «Здравствуй, мама». Сейчас ведется работа по ремонту еще одного кабинета, где будущих мам специалисты также будут принимать в особой благожелательной атмосфере. На реализацию задуманного направлено 680 тысяч рублей – средства Духовного управления мусульман Мордовии.



Раиль Асаинов рассказал главе региона и о совместной работе с «Движением первых» - недавно ДУМ и «Первые» подписали соглашение о сотрудничестве. И уже в первой поездке в Каланчак состоялась встреча с местными представителями «Движения первых». Ребятам были переданы 50 комплектов одежды с символикой молодежного движения, а также сладкие подарки от татарских бизнесменов из Мордовии.



Также на встрече обсудили вопросы, связанные с развитием рынка халяльной продукции. На состоявшемся в июне в Казани Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир» был обозначен приоритет в развитии халяль-индустрии. В Мордовии внедряют национальные стандарты халяль, введенные в России в конце прошлого года. У нас работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира. Раиль Асаинов подтвердил, что это направление продолжает активно реализовываться бизнес-компаниями из Мордовии, в числе которых производитель жареных семечек «Карпай».