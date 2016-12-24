В Саранске возобновлена работа автобусного маршрута №23

Об этом в телеграм сообщил мэр города Игорь Асабин.

«Уважаемые жители городского округа Саранск! Мы возобновили работу автобусного маршрута №23.

Данный маршрут можно считать одним из самых длинных в городе, протяженность увеличилась и теперь составляет 56 км.

Маршрут №23 обеспечивает прямую транспортную доступность Октябрьского района с Пролетарским и улучшает качество транспортного обеспечения жителей ЖК «Восточный», р.п. Луховка, микрорайона «Юбилейный», ЖК «Ветеран».

Время отправления первого рейса в 5.50 от ЖК «Ветеран» и 6.01 из п. Горяйновка.

Ежедневно на линии будут курсировать 6-8 единиц транспорта. Интервал движения составляет 15-20 мин. в часы пик, 30-35 мин. - в межпиковое время».