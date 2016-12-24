Глава Мордовии поздравил в Доме Республики многодетных родителей

7 июля в Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню семьи, любви и верности. Это один из самых молодых государственных праздников, но история его возникновения своими корнями уходит в далекое прошлое. 8 июля - память святых благоверных Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья.

Многодетных родителей, приглашенных в Дом Республики, поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Семья - это наш оплот, - подчеркнул руководитель республики. - Институт семьи укрепляет общество, государство, сохраняет вековые устои нашей великой страны. Именно поэтому сейчас он является мишенью и объектом устремлений врагов России. По этим устоям они бьют, поднимают вопросы, что важнее - личность или семья. И с этим нам приходится бороться. Семья – основа нашей силы, мужества и веры!»

Артём Здунов выразил слова особой признательности многодетным родителям, а также всем, кто сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, помогает семьям наших бойцов.

Также руководитель Мордовии подчеркнул, что вопросы демографии и повышения рождаемости являются для региона очень важными. В прошлом году в республике более чем на 40% снизилось количество абортов, и эта работа по поддержке беременных женщин будет продолжена.

Артём Здунов привел слова Серафима Саровского: «Если разрушится семья, то низвергнутся государства и извратятся народы». Чтобы этого не допустить - придется поставить заслон. «Мы должны сплотиться в единый кулак и никого не пускать в нашу матушку-Россию», - сказал Глава Мордовии.

Собравшихся поздравили также Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин и первый вице-премьер Галина Лотванова.

Орденом «Родительская слава» были награждены супруги Юдинцевы из Саранска, которые воспитывают 10 детей.

Двадцать семей получили Почетные дипломы Главы Республики Мордовия «За заслуги в воспитании детей».

Также были вручены медали «За любовь и верность» и подведены итоги конкурса «Семья года Республики Мордовия».

В номинации «Семья - хранитель традиций» победителями стала семья Осиповых из Инсарского района.

В номинации «Многодетная семья» - супруги Буерины из Ромодановского района.

Лучшей «Молодой семьей» признаны Александр и Людмила Зуйкины из Кочкуровского района.

Лучшей «Сельской семьей» - Сергей и Елена Негодновы из Краснослободского района.

В номинации «Золотая семья» победили супруги Самсонкины из Кочкуровского района, их семейному союзу уже 51 год!

Награды были вручены и семьям, чьи сыновья участвуют в специальной военной операции. Они воспитали настоящих мужчин, которые сейчас защищают свою страну.