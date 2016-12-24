В центре Саранске 8 июля ограничат движение транспортных средств

Наш город

Как сообщает городская Администрация, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а также во время проведения Крестного хода от Иоанно-Богословского собора к Кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова  с 09:30 до 11:30 8 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

 - по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Налоговый учет

В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя

День России

Уроженцев Мордовии чествовали за выдающиеся заслуги перед страной и республикой

Здравствуй, мама»

Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

1
Заказать рекламу
1
1
1