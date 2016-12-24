В центре Саранске 8 июля ограничат движение транспортных средств

Налоговый учет
В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
Как сообщает городская Администрация, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а также во время проведения Крестного хода от Иоанно-Богословского собора к Кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова с 09:30 до 11:30 8 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской
- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской
- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской
- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской
- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской.
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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