В центре Саранске 8 июля ограничат движение транспортных средств

Как сообщает городская Администрация, для обеспечения безопасности граждан и организации дорожного движения в День памяти святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, а также во время проведения Крестного хода от Иоанно-Богословского собора к Кафедральному собору святого праведного воина Феодора Ушакова с 09:30 до 11:30 8 июля будет действовать ограничение движения транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:

- по ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской

- по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- по ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- по ул. Демократической на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской.