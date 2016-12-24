Проект Мордовии «Здравствуй, мама» получит пять миллионов рублей на развитие

Такое решение было принято по итогам форума «Сильные идеи для нового времени», проведенного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс.



В Мордовии разработали комплексную программу «Здравствуй, мама», которую предлагают внедрять по всей стране. Задача проекта – увеличить рождаемость за счет снижения абортов.



Сделать это предлагается в том числе за счет обучения врачей (гинекологов, психологов, УЗИ-специалистов, главных врачей) этике общения с беременными женщинами и создания в целом дружелюбной атмосферы в женских консультациях.



Также речь идет о разработке единого госпортала для беременных женщин, который будет включать информацию о доступных мерах поддержки, функцию сопровождения женщины на всех этапах беременности.



Программа «Здравствуй, мама» уже год внедряется в Мордовии – за это время количество абортов в республике снизилось на 42 %.



Напомним, участниками форума «Сильные идеи для нового времени» стали представители всех 89 регионов, всего поступило 23,5 тысячи заявок по шести направлениям отбора идей.



В 2023 году принято решение о финансовом поддержке победителей конкурса. Десять лучших проектов получают по 5 млн руб., следующие топ-50 – по 1 млн.