Сотрудник УФСИН по РМ за выполнение боевой задачи в зоне СВО награжден медалью «За отвагу»

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В администрации Зубово-Полянского района республики прошла церемония вручения государственной награды младшему инспектору комендантской службы отдела конвоирования УФСИН по РМ Евгению Курмайкину.

Молодой человек проходил службу по контракту в качестве наводчика-оператора разведывательного отделения наблюдения в составе разведывательной роты.

С февраля по июль 2022 года принимал участие в специальной военной операции. По истечении контракта Евгений решил поступить на службу в уголовно-исполнительную систему.

За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, Указом Президента Российской Федерации Евгений Курмайкин награжден  медалью «За отвагу».

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