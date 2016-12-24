Сотрудник УФСИН по РМ за выполнение боевой задачи в зоне СВО награжден медалью «За отвагу»

Налоговый учет
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В администрации Зубово-Полянского района республики прошла церемония вручения государственной награды младшему инспектору комендантской службы отдела конвоирования УФСИН по РМ Евгению Курмайкину.
Молодой человек проходил службу по контракту в качестве наводчика-оператора разведывательного отделения наблюдения в составе разведывательной роты.
С февраля по июль 2022 года принимал участие в специальной военной операции. По истечении контракта Евгений решил поступить на службу в уголовно-исполнительную систему.
За мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, Указом Президента Российской Федерации Евгений Курмайкин награжден медалью «За отвагу».
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В Мордовии выявили и поставили на учет почти 59 тысяч объектов недвижимости, ранее не имевших правообладателя
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