Мордовия представила флористическую композицию на фестивале «Будущее в цветах»

На Международной выставке-форуме «Россия» 21 мая стартовал фестиваль «Будущее в цветах». Гости смогут увидеть 100 миллионов цветов, свыше 100 цветочных экспозиций, флористические арт-объекты из разных частей России. Их расположили на клумбах, подготовленных всеми экспонентами выставки.



Мордовия представила флористическую композицию, суть концепции которой - будущее республики в детях. Цветочная клумба станет не только украшением, но и символом будущего региона. В центре установлена конструкция из птиц и гнезда с яйцами. Арт-объект обрамляют живые цветы. Один из них - весенний лесной цветок медуница. Она растет в лесах Руси с давних времен, произрастает и в Мордовии. Бархатцы, лобелии и можжевельника дополняют композицию.



Еще один символичный смысл флористического объекта заключается в разнообразии культурного наследия народов республики и одновременно единства и согласия этнических групп.



Фестиваль «Будущее в цветах» продлится до 8 июля. Специально для него на Площади промышленности построили круговую экспозицию, где представлены клумбы регионов. Кроме того, действует одноименная мастерская, где свои достижения представляют российские селекционеры - они продемонстрируют 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов и 250 сортов роз из разных уголков нашей страны. На территории ВДНХ появились вертикальные клумбы, подготовленные госкорпорациями и другие тематические экспозиции. Всего для фестиваля на выставке используют 100 миллионов цветов.



«Сегодня у нас открылся фестиваль, аналогов которому нет в мире. На выставке «Россия» представлены цветочные композиции министерств, крупнейших корпораций и всех 89 регионов. Каждый из них демонстрирует свой взгляд на будущее через природные и технологические особенности. Для гостей проведут множество мастер-классов и других событий. Приглашаем всех на этот невероятный праздник красоты - такого нигде еще не было и не будет!» - сказала генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.