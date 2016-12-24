Долгожительница из Атяшевского района получила поздравление от Президента России

Социум

Персональное поздравление с 95-м днем рождения от Президента России Владимира Путина получила жительница села Чукалы-на-Нуе Атяшевского района Евгения Андреевна Ротанова. 

«Уважаемая Евгения Андреевна! На Вашу долю выпали тяжёлые испытания Великой Отечественной, трудности и невзгоды послевоенного времени. Но Вы, весь наш народ, выстояли, сберегли страну, сохранили веру в правое дело, в добро и справедливость», - говорится в тексте поздравительного письма.

В родном селе Евгению Андреевну Ротанову знают как большую труженицу. Этой весной она как всегда посадила в огороде картошку и разбила овощные грядки. И в свои преклонные годы она остается активной и жизнерадостной.

Близкие и родные ласково называют ее по-эрзянски «Евдя патят» (тетя Евдя).

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