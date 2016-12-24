В столице Мордовии заявки на догазификациию подали 814 домовладений

О ходе работ по выполнению заявок в телеграм рассказал саранский градоначальник Игорь Асабин.

«В Саранске в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина проводится программа догазификации.

По городскому округу Саранск для участия в программе догазификации подано 814 заявок.

Выполнены работы до границ земельного участка в 789 домовладениях, осуществлен пуск газа в 672 домовладениях.

Согласно представленному АО «Газпром газораспределение Саранск» плану-графику догазификации в мае этого года в г.о. Саранск запланировано газифицировать 15 домовладений, 7 уже выполнено».