В столице Мордовии заявки на догазификациию подали 814 домовладений

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О ходе работ по выполнению заявок в телеграм рассказал саранский градоначальник Игорь Асабин.
«В Саранске в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина проводится программа догазификации.
По городскому округу Саранск для участия в программе догазификации подано 814 заявок.
Выполнены работы до границ земельного участка в 789 домовладениях, осуществлен пуск газа в 672 домовладениях.
Согласно представленному АО «Газпром газораспределение Саранск» плану-графику догазификации в мае этого года в г.о. Саранск запланировано газифицировать 15 домовладений, 7 уже выполнено».
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