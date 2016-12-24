В Татарстане прошел праздник мордовской культуры «Валда Шинясь»

1 июля в селе Кильдюшево Тетюшского района Республики Татарстан состоялся Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» («Светлый день»).

Праздник посетили около 3 тысяч человек. В мероприятии также принял участие Председатель Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа Юрий Мишанин.

Участники и гости смогли увидеть многообразие мордовской культуры и окунуться в атмосферу этно-деревни. В подворьях представили интерьер и быт мордовского дома, где можно было отведать блюда национальной кухни, познакомиться с выставкой народных костюмов, увидеть этно-показ «Мокшень каралга».

Праздник завершила концертная программа с участием 14 творческих коллективов из Татарстана, Мордовии, Ульяновской области, а также мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина».

«В Республике Татарстан проживают представители более 173 национальностей, у каждой из которых свои особые традиции и праздники. Хотелось бы сказать огромное спасибо старшему поколению, которое бережно сохраняет традиции и ценности, богатство духовной жизни народов и передает это великое культурное наследие молодым», - обратился к гостям праздника от имени президента Республики Татарстан председатель ассоциации «Совет МО РТ» Экзам Губайдуллин.