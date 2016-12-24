Потенциальные резиденты особой экономической зоны готовы вложить более 20 миллиардов рублей в экономику Мордовии

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29 июня в Саранске Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков провел заседание Инвестиционного комитета. Обсуждался вопрос создания и функционирования на территории республики особой экономической зоны.

Дмитрий Поздняков отметил, что в Мордовии проводится активная работа по улучшению инвестиционного климата, в числе мероприятий – создание особой экономической зоны.

«Напомню, что это один из основных пунктов Программы социально-экономического развития нашего региона, утвержденной Правительством России, – подчеркнул премьер-министр. – Потенциальные резиденты особой экономической зоны уже сегодня готовы вложить более 20 миллиардов рублей в экономику региона и создать свыше 600 новых высокотехнологичных рабочих мест».

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