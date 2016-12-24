Проект Мордовии по поддержке материнства вошел в ТОП-10 на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Глава Мордовии Артём Здунов 29 июня в Москве принял участие во всероссийском форуме «Сильные идеи для нового времени» - он проводится Агентством стратегических инициатив. Цель форума - поиск и поддержка новых проектов, которые должны укрепить суверенитет нашей страны, помочь ее всестороннему развитию.



На пленарном заседании форума выступил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что новое время - это не отдаленное будущее, это наше время, в котором мы живем. «Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия и молодых бизнес-команд, всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала. Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы - это настоящий мотор развития, а сильное и ответственное гражданское общество - основа суверенитета нашей страны», - сказал Президент.



В этом году на конкурс поступило 24 тысячи идей со всей страны. 11 проектов из Мордовии вошли в тысячу лучших, в их числе - «Трудоустройство бывших заключенных», «Переосмысление философии заботы о материнстве», «Создание совместных домов-интернатов для детей-сирот и престарелых», «ЗаУМники», «Мастор-синема», «Проектный офис по реализации гражданских инициатив на селе», «Инновационная программа реабилитации Z.O.V.» и другие.



В ТОП-10 лучших инициатив вошел проект по поддержке материнства, реализуемый в Мордовии при поддержке Артёма Здунова. Автор и координатор проекта - президент благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.



Идея поддержана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, руководством партии «Единая Россия» и направлена на объединение разных сфер общества в защиту жизни до рождения, поддержку женщин в ситуации репродуктивного выбора, помощь беременным и семьям с детьми до трех лет в трудной жизненной ситуации.



Проект включает в себя ведение единой тактики общения с беременными, модернизацию женских консультаций, подарочные наборы для новорожденных. В Мордовии благодаря проекту удалось снизить количество абортов более чем на 40 % среди тех, кто приходил в госучреждения здравоохранения, а частные медицинские клиники начали отказываться от услуг по прерыванию беременности.



«Два важных проекта у нас касались народосбережения и развития человеческого капитала - это поддержка материнства и трудоустройство бывших заключенных, - отметил Глава Мордовии в интервью федеральным СМИ. - Первый направлен на то, чтобы уберечь женщин от абортов, их профилактикой мы занимаемся вместе с врачами. В республике мы смогли в государственных клиниках снизить количество абортов на 42 %. Я считаю, что это достижение, которое можно тиражировать. Придется много работать и с частными клиниками, и с врачами, чтобы женщины принимали правильное решение и рожали. Проект по трудоустройству бывших заключенных тоже очень важен. Пока в стране процент трудоустройства таких людей не очень высокий. Но мы смогли с 3% до 48% его поднять - за счет того, что работодатели приезжают в исправительные учреждения, начинают работать с заключенными, проводят экзамены. И после выхода из колоний люди оказываются сразу с работой, жильем и перспективами на жизнь».