В Доме Республики прошло заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции

28 июня под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нем приняли участие заместители Председателя Правительства РМ, руководители правоохранительного блока региона и представители общественности.

Члены комиссии заслушали доклад о результатах социологического исследования оценки уровня, структуры и специфики коррупции. Исследование проводилось по федеральной методике среди населения и предпринимательского сообщества. Итоги мониторинга показали, что уровень коррупции в регионе имеет тенденцию к снижению. Четверть опрошенных отрицательно относятся к взяткам. Более половины населения считает принимаемые меры борьбы с коррупцией эффективными. При этом большинство считают главной причиной, толкающей к коррупционным действиям - желание ускорить решение разного рода вопросов.

При этом, как отметил Артём Здунов, несмотря на снижение общего уровня коррупции, в некоторых сферах произошел рост. Руководитель республики поставил задачу провести по этим отраслям дополнительные исследования, а также поручил курирующим вице-премьерам установить причины увеличения социологических индексов.

В ходе заседания также был заслушан доклад врио руководителя Управления ФССП по РМ – главного судебного пристава Мордовии Владимира Титоренко о работе ведомства по взысканию ущерба, причиненного в результате совершения преступлений коррупционной направленности. За три месяца текущего года на принудительном исполнении находились производства о возмещении ущерба на общую сумму около 105 млн рублей.

Также на заседании комиссии глава Темниковского района Олег Родайкин доложил об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в муниципальном районе.