В Саранске пройдет семейный мини-фестиваль «Ромашковое счастье»

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на традиционный ежегодный мини-фестиваль на открытом воздухе для всей семьи «Ромашковое счастье».



Он пройдет в Саранске 6 июля с 17:00 до 20:00 на площади возле библиотеки.



На фестивале участников ждут концерт, дискотека с ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей, большая игровая зона, множество мастер-классов, фотозона, семейное дерево желаний, чайная дегустация, различные сладости и многое другое!