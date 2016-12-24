В Саранске пройдет семейный мини-фестиваль «Ромашковое счастье»

Культура

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина приглашает на традиционный ежегодный мини-фестиваль на открытом воздухе для всей семьи «Ромашковое счастье».

Он пройдет в Саранске 6 июля с 17:00 до 20:00 на площади возле библиотеки.

На фестивале участников ждут концерт, дискотека с ростовыми куклами, шоу мыльных пузырей, большая игровая зона, множество мастер-классов, фотозона, семейное дерево желаний, чайная дегустация, различные сладости и многое другое!

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