Мордовия вошла в число регионов-победителей Всероссийского конкурса «Регион для молодых»

Советник руководителя Росмолодежи Антон Пашков на брифинге с представителями средств массовой информации озвучил итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых».



Всего в 2023 году поступило 73 заявки от субъектов, поддержанные главами регионов, по результатам конкурса субсидии из федерального бюджета распределены между 47 регионами России. Мордовия вошла в состав регионов-победителей. Объем субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, составил более 95 миллионов рублей.



«День молодежи 2023 стал для всей команды #МолодежьМордовии двойным праздником – пришли победные для республики итоги Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых». Мордовия забрала более 95 миллионов рублей в копилку молодежного движения. Это результат огромной проделанной работы наших ребят и показательность деятельности всего молодежного движения. У нас есть хорошая заданная планка, которую мы можем и готовы повышать – вместе с #МолодежьМордовии!», - прокомментировала итоги председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева. В рамках 2024 года будет продолжена реконструкция Мордовского республиканского молодежного центра и начата реконструкция Центра молодежной политики и туризма Рузаевского района. Запланировано открытие Добро.Холла - рабочего пространства для добровольцев и места для реализации их идей и «Квест-комнаты» – игрового пространства, направленного на профилактику аддиктивных форм и деструктивного поведения молодежи, обучающихся в средних и профессиональных образовательных учреждениях.

Также будет начата работа по ранее не охваченным направлениям: «Молодежный туризм», «Молодежное самоуправление», «Наставничество» и «Сельская молодежь». В этом году в программу включено и направление «Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Мероприятия охватят 16 направлений деятельности молодежи региона.

По результатам конкурса среди основных трендов в реализации программ «Региона для молодых» на 2024 год стали поддержка молодых семей (100% победителей планируют создать пространства для молодых семей), профилактическая работа с молодежью (50% — проведут мероприятия по ресоциализации подростков, состоящих на профилактическом учете), социометрия (во всех регионах пройдут аудиты и социсследования), пост-сопровождение молодых людей (образовательные мероприятия сопровождаются стажировками и последующим трудоустройством), поддержка муниципальных образований (планируется отремонтировать 67 муниципальных учреждений благодаря нововведению конкурса по включению в заявку молодежных пространств от 100 до 400 кв. м). Кроме того, все регионы включили в заявки мероприятия для «Движения Первых».