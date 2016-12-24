В Доме Республики обсудили работу регионального филиала Фонда «Защитники Отечества»

Глава Мордовии Артём Здунов 23 июня провел заседание оперативного штаба. Одним из вопросов повестки дня стала работа республиканского филиала Фонда «Защитники Отечества».

«Мы одними из первых приступили к исполнению поручения нашего Президента Владимира Владимировича Путина по формированию Фонда «Защитники Отечества», - напомнил руководитель Мордовии. - Его ключевые задачи – комплексная помощь ветеранам СВО, членам их семей, оказание психологической помощи, адресное сопровождение по всем проблемам, которые у них возникают на жизненном пути: медицина, обучение детей и многое другое. Фактически фонд выполняет роль единого окна. Обратная связь у нас уже появляется, и мы должны понимать, все ли категории участников СВО мы охватываем».

Как доложил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко, персональным сопровождением бойцов и их родственников занимаются социальные координаторы. Ведут прием сотрудники соцзащиты, здравоохранения, юристы и представители военкомата, а также психологи. В фонд уже обратились 236 человек.

«Среди них 41 ветеран боевых действий, три ветерана с инвалидностью, 24 участника СВО, которые попросили оказать юридическую помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, решить бытовые вопросы, проконсультировать по вопросу санаторно-курортного лечения. Помимо этого, обратились девять родственников погибших, шесть представителей частных военных компаний. Подавляющее количество обращений поступило от семей участников СВО, их интересовали ежемесячные и единовременные выплаты, получение путевок в детские санатории и лагеря, помощь в трудоустройстве и получении информации о пропавших бойцах», - рассказал он. Более 70% обращений уже разрешено, остальные отрабатываются.

На заседании штаба обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, направленные на повышение эффективности работы фонда.

Адрес фонда: г. Саранск, ул. Полежаева, 113. Телефон: 8(8342)39-28-82.



