В Доме Республики обсудили работу регионального филиала Фонда «Защитники Отечества»

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Глава Мордовии Артём Здунов 23 июня провел заседание оперативного штаба. Одним из вопросов повестки дня стала работа республиканского филиала Фонда «Защитники Отечества».

«Мы одними из первых приступили к исполнению поручения нашего Президента Владимира Владимировича Путина по формированию Фонда «Защитники Отечества», - напомнил руководитель Мордовии. - Его ключевые задачи – комплексная помощь ветеранам СВО, членам их семей, оказание психологической помощи, адресное сопровождение по всем проблемам, которые у них возникают на жизненном пути: медицина, обучение детей и многое другое. Фактически фонд выполняет роль единого окна. Обратная связь у нас уже появляется, и мы должны понимать, все ли категории участников СВО мы охватываем».

Как доложил руководитель филиала фонда Алексей Герасименко, персональным сопровождением бойцов и их родственников занимаются социальные координаторы. Ведут прием сотрудники соцзащиты, здравоохранения, юристы и представители военкомата, а также психологи. В фонд уже обратились 236 человек.

«Среди них 41 ветеран боевых действий, три ветерана с инвалидностью, 24 участника СВО, которые попросили оказать юридическую помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий, решить бытовые вопросы, проконсультировать по вопросу санаторно-курортного лечения. Помимо этого, обратились девять родственников погибших, шесть представителей частных военных компаний. Подавляющее количество обращений поступило от семей участников СВО, их интересовали ежемесячные и единовременные выплаты, получение путевок в детские санатории и лагеря, помощь в трудоустройстве и получении информации о пропавших бойцах», - рассказал он. Более 70% обращений уже разрешено, остальные отрабатываются.

На заседании штаба обсудили вопросы межведомственного взаимодействия, направленные на повышение эффективности работы фонда.

Адрес фонда: г. Саранск, ул. Полежаева, 113. Телефон: 8(8342)39-28-82. 


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