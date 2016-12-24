Артём Здунов провел заседание антинаркотической комиссии Республики Мордовия

В Доме Республики 22 июня под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова состоялось заседание республиканской антинаркотической комиссии. На нем обсудили организацию системы профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ в студенческой среде, а также вопросы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.



Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ в студенческой молодежной среде является одним из приоритетных направлений деятельности высших учебных заведений Республики Мордовия. О профилактической работе со студентами рассказали ректор МГУ имени Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко и проректор по воспитательной работе и молодежной политике МГПУ имени М.Е. Евсевьева Елена Молчанова.

В вузах проводится целый комплекс социальных, педагогических и медико-психологических мероприятий, направленных на формирование негативного отношения обучающихся к употреблению наркотиков, психотропных веществ, табака и алкоголя, они включены в планы воспитательной работы всех факультетов. Студенты вовлекаются в спортивную жизнь, волонтерскую деятельность. Мониторингом молодежных сообществ в социальных сетях занимается созданный в МГУ имени Н.П. Огарева Центр противодействия экстремизму, он проводит работу по выявлению групп антиобщественной и деструктивной направленности.



О работе по выполнению Стратегии государственной антинаркотической политики доложили руководители Минздрава и Минобразования республики. В 2022 году в республике мероприятиями социально-психологического тестирования были охвачены все образовательные организации, в них приняли участие 97 % учащихся. Как отметила министр образования Мордовии Елена Солдатова, количество отказов от тестирования снижается. С теми подростками, которые по итогам тестирования оказались в группе риска, проводится профилактическая работа.



На заседании комиссии были озвучены предложения по совершенствованию системы профилактики в этой сфере. В частности, Глава Мордовии призвал обратить отдельное внимание на обучение молодежи финансовой грамотности и противодействию телефонным мошенникам. Зачастую, попадая в ловушки таких преступников, молодые люди вынуждены совершать противоправные действия по распространению наркотических средств. Также было предложено активнее привлекать грантовые средства на проведение мероприятий антинаркотической направленности.