Дмитрий Поздняков – родственникам погибших героев: «На примере мужества ваших родных будет воспитываться молодежь»

22 июня в Саранске в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков встретился с родственниками погибших участников специальной военной операции.

Во встрече принимали участие первый вице-премьер Галина Лотванова, руководитель мордовского филиала фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко и председатель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Соболева.

«Мы встречаемся в День памяти и скорби: в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды встали на защиту Родины и сохранили мирное небо над головой. Так получилось, что будущее и безопасность нужно снова отстаивать, и ваши сыновья, братья, мужья и отцы встали на защиту Отечества, свободы и мирного неба над головой. И отдали самое дорогое – свои жизни. Они проявили высочайшее мужество, доказали, что они такие же герои, как и их прадеды, – обратился к родственникам погибших участников СВО Дмитрий Поздняков. – Вам выпала очень тяжелая доля, вся республика скорбит вместе с вами. Память о наших героях – ваших родных – всегда будет в наших сердцах. На примере их мужества будет воспитываться молодежь».

Встреча получилась непростой, многие присутствующие не могли сдержать слез: боль потери близких не утихла.

Руководитель регионального филиала Фонда «Защитники Отечества» Алексей Герасименко рассказал о существующих мерах поддержки и работе социальных координаторов. За 20 дней в филиал Фонда обратился 221 человек. 72% всех обращений, а их более 300, уже решены, работа по остальным продолжается.

Дмитрий Поздняков отметил, что Глава Мордовии Артём Здунов в ежедневном режиме занимается вопросами поддержки участников СВО и членов их семей. По поручению Главы эти вопросы решают главы районов, члены регионального Правительства.

Премьер-министр передал родственникам погибших участников специальной военной операции слова соболезнования и глубочайшей благодарности за воспитание достойных сыновей Мордовии от главы Правительства Херсонской области Андрея Алексеенко.

Присутствующие минутой молчания почтили память героев.

В завершение встречи Дмитрий Поздняков передал родственникам государственные награды. Ордена Мужества вручены вдове Сергея Ермакова, вдове и сестре Александра Надежкина, родственникам Юрия Малкина и братьям Виталия Шичкина.