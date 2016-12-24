В Ковылкине завершены масштабные работы по рекультивации несанкционированной свалки

20 июня в Ковылкине Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков принял участие в приемке работ по рекультивации свалки, проведенной в рамках национального проекта «Экология».

Ковылкинский район – первый в республике, где завершена рекультивация несанкционированной свалки. Коммунальные отходы на этом объекте накапливались не один десяток лет, здесь неоднократно фиксировались возгорания.

«В России в рамках масштабных экологических проектов ведется работа по приведению в нормативное состояние территорий, в том числе в Мордовии. Результат этой системной деятельности мы видим сегодня. Благодаря активной работе Главы Мордовии Артёма Здунова на федеральном уровне, его постоянному вниманию к этим вопросам, республика активно включилась в реализацию федерального проекта. Полностью завершен объект в Ковылкинском районе, также у нас проводится рекультивация объектов накопленного экологического вреда в Краснослободском, Темниковском и Рузаевском районах», – подчеркнул Дмитрий Поздняков.

Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Ковылкине началась в 2021 году. Работы проводились методом консервации, что позволяет предотвратить развитие патогенных микроорганизмов и образование токсичных веществ. В 2022 году был завершен технический этап рекультивации. На дне саркофага уложены бентонитовые и дренажные маты. Конструкция заполнена мусором, утрамбованным специальной техникой. Мусор полностью изолирован от окружающей среды с помощью геотканей. В июне 2023 года окончены мероприятия по биологическому этапу. Общая стоимость проекта составила 133,5 миллиона рублей.



Исполнителем выступила организация из Рязанской области, имеющая соответствующий опыт работы, которая также задействована на рекультивации свалки в Темникове. Ряду сотрудников подрядной организации объявлена Благодарность Правительства республики.

Во время пресс-подхода журналисты интересовались вопросом строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами в Зубово-Полянском районе.

«Главой Мордовии принято решение – мусорный полигон в Зубово-Полянском районе мы строить не будем. Было соответствующее обращение жителей района, и этот общественный запрос был услышан. Хотя должен сказать, что проект, который предполагался к реализации, полностью соответствует нормам природоохранного законодательства, планы верстались во взаимодействии с контролирующими органами», – отметил премьер-министр.

Принято решение о размещении комплексного объекта по обработке, утилизации и захоронению твердых коммунальных отходов в центральной части региона. Исполнение проекта начнется в 2024 году. Сегодня определяется местоположение полигона: будет учтено расстояние до населенных пунктов и другие аспекты законодательства.

«В крупных районах мы планируем разместить мусоросортировочные станции. Весь мусор будет делиться на фракции: пластик, металл, стекло, которые планируется направлять на вторичное производство. Весь остальной мусор с территории мусоросортировочной станции вывозится на полигон, в районе он оставаться не будет», – сообщил Дмитрий Поздняков.

Также Председатель регионального Правительства рассказал о планах по рекультивации несанкционированной свалки рядом с селом Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района: «Предварительная стоимость работ составит около 340 миллионов, это немалые средства. Мы планируем включить этот объект в федеральный проект «Генеральная уборка».