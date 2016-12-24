Начальник Главного управления МЧС по РМ проведет личный прием граждан

Начальник Главного управления МЧС по РМ Сергей Репин проведет в приемной президента РФ личный прием граждан.

Прием будет производиться 20 июня 2023 года с 10 до 12 часов по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 3, каб. 1.

Сергей Репин ответит на вопросы жителей региона, входящие в компетенцию ведомства. Прием осуществляется в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Также можно будет обратиться по номеру телефона: 8 (8342) 48-25-29.