В Мордовии резиденты особой экономической зоны получат налоговые преференции

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19 июня в Саранске Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков провел заседание кабинета министров, в котором участвовал прокурор Мордовии Сергей Лапин.
Исполняющий обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин доложил о проекте изменений в отдельные законы Мордовии о налогах.
Нововведения предусматривают налоговые преференции для резидентов создаваемой особой экономической зоны.
Законопроект освобождает их от уплаты транспортного налога на 10 лет. Также для будущих резидентов устанавливается пониженная налоговая ставка на прибыль: в течение пяти лет – 0%, в следующие пять лет ставка по налогам составит 2%.
Отметим, что задача по созданию в Мордовии особой экономической зоны поставлена Главой республики Артёмом Здуновым в Послании Государственному Собранию. Как подчеркнул Иван Горин, установление преференциального налогового режима позволит увеличить инвестиционную привлекательность республики.
Председатель Госкомитета РМ по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Наумов доложил о внесении изменений в региональный закон о предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Координация деятельности аварийно-спасательных служб и формирований на территории республики будет возложена на Главное управление МЧС по Мордовии.
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