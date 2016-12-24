Дмитрий Поздняков с рабочей поездкой побывал в Кочкуровском районе

15 июня Председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков побывал в Кочкуровском районе. В рабочей поездке участвовал председатель Молодежного правительства Мордовии Виктор Гущин.

В селе Булгаково премьер-министр осмотрел реализацию инвестиционного проекта по увеличению производительности сушильно-очистительного комплекса. Год назад предприятие «Тавла» завершило строительство зерносушильного комплекса производительностью 30 тонн в час. После исполнения второго этапа мощность увеличится в два раза.

Также Дмитрий Поздняков обсудил с министром культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светланой Баулиной и главой муниципалитета Светланой Герасимовой возможность возведения дома культуры в Булгакове. Сегодня сельский клуб располагается в небольшом помещении в здании администрации. Все культурно-массовые мероприятия проводятся в спортивном зале школы, поэтому просторное современное здание для булгаковцев необходимо, тем более что в доме культуры функционируют различные клубные формирования.

Премьер-министр поручил разработать проектную документацию на строительство дома культуры.

Кроме того, обсуждалась возможность создания футбольного поля с искусственным покрытием на территории школы в районном центре.

В Кочкурове Дмитрий Поздняков ознакомился с ходом капитального ремонта детской школы искусств, который проводится в рамках нацпроекта «Культура». Все работы планируется завершить к началу нового учебного года.

В селах Сабаево и Мордовское Давыдово премьер-министр осмотрел животноводческие комплексы по выращиванию крупного рогатого скота молочного и мясного направления. В поселке Красномайский Дмитрий Поздняков побывал на строящемся комбикормовом заводе производительностью 10 тонн в час.

В Кочкуровском районе активно развивается туризм. Директор организации «Кит» Александр Трусов рассказал о реализации проекта по обустройству пляжа на реке Сура. Проведены работы по очистке и выравниванию участка, восстановлены подъездные пути к пляжу. Также планируется построить точку питания и организовать прокат туристского и детского инвентаря. Отметим, что этот проект участвует в конкурсе на получение грантовой поддержки общественных инициатив развития туристической инфраструктуры.