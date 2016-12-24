Мордовия расширяет сотрудничество с Ираном

Делегация Мордовии продолжает работу на площадке Петербургского международного экономического форума-2023. Основные задачи - развитие сотрудничества региона со стратегическими и новыми партнерами.



14 июня состоялась встреча заместителя председателя Правительства РМ Батыра Эмеева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в России Казема Джалали. Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества Мордовии с Исламской Республикой Иран, а также организацию предстоящего визита Казема Джалали в Мордовию.

Посол Ирана в России высказал заинтересованность иранских предпринимателей во взаимном торговом сотрудничестве с нашей республикой в области сельского хозяйства и промышленности. Особое внимание было уделено перспективам взаимодействия в области машиностроения.



В республике будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех заинтересованных в сотрудничестве с Ираном министерств и ведомств региона, а также МГУ им. Н.П. Огарева.



Во встрече также приняли участие заместитель председателя Правительства РМ Наталья Таркаева, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, министр земельных и имущественных отношений РМ Андрей Мищенко и ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.



Заметим, что товарооборот Мордовии с Исламской Республикой Ираном по итогам 2022 года составил порядка 1,6 млн долларов США.





