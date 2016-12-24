В Мордовии проходит совещание территориальных антимонопольных органов ПФО

C 13 по 15 июня в Саранске проходит семинар-совещание территориальных антимонопольных органов ФАС России в Приволжском федеральном округе,

в котором принимает участие статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский.

На открытии семинара участников от имени Главы Мордовии Артёма Здунова приветствовал председатель регионального Правительства Дмитрий Поздняков. «Антимонопольная служба является важным субъектом обеспечения экономической безопасности страны, формирования благоприятного делового климата. Президентом России Владимиром Путиным перед всеми регионами страны поставлена задача по развитию конкурентной среды. Сегодняшняя непростая ситуация требует от всех нас максимальной сплоченности и профессионализма. Мы перестраиваем экономику, решаем задачи в сфере импортозамещения, выхода на новые рынки сбыта, – отметил премьер-министр. – Органы государственной власти Мордовии работают в тесном контакте с региональным Управлением ФАС России».

Сергей Пузыревский поблагодарил Правительство Мордовии за проведение семинара-совещания на высоком уровне. Замглавы службы рассказал о текущих тенденциях антимонопольного регулирования.

«Во исполнение Указа Президента Российской Федерации продолжается работа по планированию мероприятий. На пятилетний период определены 53 ожидаемых результата в 15 отраслях экономики. Ключевые планы Национального плана развития конкуренции на 2021-2025 годы связаны со снижением доли организаций с государственным и муниципальным участием в определенных отраслях экономики, увеличением численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, снижением доли закупок акционерными обществами с государственным участием у единственного поставщика», – рассказал спикер.

Во время пресс-подхода Сергей Пузыревский рассказал о значимости работы с субъектами МСП: «Малый и средний бизнес – основа конкуренции, для Федеральной антимонопольной службы – это приоритет. Ведомство в своей нормотворческой деятельности старается снижать административную нагрузку на бизнес, унифицировать обязательные требования антимонопольного контроля при сделках экономической концентрации и предупреждать нарушения антимонопольного законодательства».

Вице-премьер регионального Правительства Наталья Таркаева подчеркнула, что в Мордовии уделяется большое внимание развитию МСП. Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем годовом стоимостном объёме превышает 58%.