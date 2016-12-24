В Мордовском национальном театре состоится презентация фильмов по проекту «Союз Эрьзя Фильм»

25 апреля в Мордовском государственном национальном драматическом театре состоится презентация фильмов, созданных на профессиональной студии художественной анимации и мультимедиа «Союз Эрьзя Фильм».

Студия организована в рамках одноименного стартап-проекта автономной некоммерческой организации развития культуры и искусства «АРТ-Центр» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Она объединяет творческое сообщество региона, профессионалов и любителей, для создания уникального креативного продукта – короткометражных анимационных фильмов по мотивам картин мордовских художников. Фильмы включают в себя высокохудожественный визуальный ряд, оригинальные заставки, шрифты, саундтреки и звуковые эффекты.

На презентации будут представлены 2 пилотных выпуска: фильм «Отражения» по мотивам графических произведений Владимира Шанина и «Окно в детство» по мотивам живописных произведений Валентина Попкова. В ходе презентации состоится встреча с членами творческой команды, которые расскажут о процессе создания фильмов. Впервые в исполнении оркестра и композитора прозвучат саундтреки. На мини-выставке зрители увидят отдельные оригинальные зарисовки к фильмам.