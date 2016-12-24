В Мордовии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий»

Награждение победителей, приуроченное ко Дню местного самоуправления, состоялось в Доме Республики 21 апреля. В нем принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Напомним, праздник учрежден Указом Президента РФ в 2012 году, хотя сам институт местного самоуправления в России берет свое начало с 1785 года, когда впервые была издана «Жалованная грамота городам». Сегодня местное самоуправление – одна из основ конституционного строя страны. В органах местного самоуправления Мордовии сейчас трудятся свыше 5 тысяч человек.

«Ваша деятельная эффективная работа определяет позитивные изменения в благоустройстве городов и сел, развитие социальной инфраструктуры поселений, обеспечение порядка в жилищно-коммунальном и дорожном хозяйстве. Затрагивает все ветви жизни каждого человека – самые чувствительные и острые вопросы», - сказал Артём Здунов.

Руководитель республики отметил, что Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления подчеркнул: именно органы местного самоуправления находятся ближе всего к людям и являются для них ключевыми представителями всей системы публичной власти. «К вам в первую очередь люди обращаются со своими нуждами и со своими проблемами, от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения к инициативам и просьбам», - сказал лидер страны.

Было отмечено, что текущая обстановка ставит перед органами власти новые задачи. На муниципальный уровень пришелся комплекс мероприятий по организации работы призывных комиссий, отправке мобилизованных граждан, поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Глава Мордовии подчеркнул, что сейчас крайне необходимо обеспечить стабилизацию и рост экономики, а для этого республике нужен приток кадров – в них испытывают дефицит многие предприятия региона. Привлечению специалистов должна способствовать реализация федеральной программы комплексного развития сельских территорий. С 2020 года уже более 1300 земельных участков обеспечены инженерной инфраструктурой, необходимой для строительства жилья, в том числе для специалистов на селе. Однако запрос на трудовые ресурсы намного больше.

Существенная работа в республике ведется по федеральному проекту «Комфортная городская среда» - за 4 года благоустроено 18 парков, 25 скверов, площадей и зон отдыха, 286 дворовых территорий. Своевременна федеральная программа по модернизации первичного медицинского звена. Она предполагает строительство новой детской поликлиники в Рузаевке, капремонт 20 объектов здравоохранения и приобретение свыше 1100 единиц оборудования для больниц и поликлиник по всей республике. Большим подспорьем в обновлении школьной инфраструктуры в городах и селах стала программа капитального ремонта школ: в прошлом году было отремонтировано 13 зданий в 9 районах, в этом – еще 19 школ в 8 районах.

«Благодарю каждого из вас за ваш профессионализм, неравнодушие, внимание и умение поддерживать конструктивной диалог с людьми, созидательный труд и активную жизненную позицию!», - поздравил работников органов местного самоуправления Глава Мордовии. Он также подчеркнул важность конкурса «Лучший муниципальный служащий», отметив, что традиция его проведения будет продолжена – в этом году количество заявок на участие выросло на треть.

Его победителями в этом году признаны: в номинации «ЖКХ, благоустройство населенных пунктов, системы жизнеобеспечения» - глава Барашевского сельского поселения Теньгушевского района Алексей Пониматкин, «Социальное развитие» - начальник управления культуры Администрации городского округа Саранск Татьяна Салищева, «Управление, экономика и финансы» - начальник экономического управления администрации Инсарского района Ольга Петрунина.

Лучшим в номинации «Профилактика терроризма и экстремизма, организация мероприятий по территориальной и гражданской обороне, мобилизационной подготовке и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» стал начальник отдела специальных программ администрации Ромодановского района Юрий Казанцев, «Правовое обеспечение» - начальник правового управления администрации Ковылкинского района Марина Оськина, «Организационное и кадровое обеспечение» - руководитель аппарата администрации Зубово-Полянского района Татьяна Фомина.

«В последнее время в Мордовии заметно меняется отношение к органам местного самоуправления: видна не просто опека, а понимание проблем муниципалитетов, сотоварищество, а самое главное – есть реальная помощь со стороны Главы республики Артёма Алексеевича и Правительства Мордовии. И это, конечно же, очень правильно!», - сказал сенатор РФ, председатель Ассоциации финно-угорских народов России Петр Тултаев.

Работникам органов местного самоуправления были вручены высокие награды.