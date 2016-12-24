Из Мордовии в зону СВО отправился 12-й гуманитарный груз

Представители президентского движения в Республике Мордовия отправили очередной гуманитарный груз для земляков-военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения спецоперации. 12-я партия помощи сформирована в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

«Груз имеет определенные особенности. В его составе - высокотехнологичное оборудование. Как правило, сейчас потребность наших мобилизованных земляков заключается в том, чтобы мы постарались довезти до них оборудование связи, квадракоптеры, тепловизоры, прицелы, приборы бесшумной стрельбы, а также каски и бронежилеты», - отметил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

Активными участниками сбора стали мордовские предприниматели, сотрудники республиканских УФСИН и ФССП, а также местные жители. Литературу по изобразительному искусству для донецких музеев передал коллектив Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи.

Несмотря на то, что военнослужащих обеспечивает государство, тем не менее люди стараются внести свой личный вклад. Они приносят в региональное отделение Народного фронта все самое необходимое: технические средства, медикаменты, кондитерские изделия, чай, кофе, тушенку, предметы гигиены.

Жительница Саранска доставила в пункт сбора 540 памперсов для взрослых. Женщина уверена, что они пригодятся в госпитале для тяжелораненых бойцов. Одна из семей передала три пары летних ботинок с высоким берцем. А житель поселка Цыганский Октябрьского района принес для военных собственный бинокль. Весь товар общественники упаковали в десятки ящиков.

«Хочется сказать огромное спасибо всем и каждому, кто не остается в стороне и помогает нашим бойцам на фронте. После доставки на Донбасс мы обязательно предоставим обратную связь. Каждый раз от наших земляков мы слышим теплые слова благодарности за помощь и весточку из родной Мордовии», - сказал Игорь Еремкин.

Оказать помощь нашим землякам может любой желающий, обратившись в региональный исполком Народного фронта по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 12, кабинеты 104, 114. Телефоны для уточнения информации: 8 (8342) 24-15-50, 8 (8342) 24-08-69.

Также можно сделать перевод по реквизитам на сайте pobeda.onf.ru/ для организаций и тех, кто не пользуется банковскими картами. Но важно указать в назначении платежа – sbor.13 В этом случае перечисленные средства будут предназначены именно для участников СВО из Мордовии.