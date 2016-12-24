Мэр Саранска провел выездное совещание по благоустройству Бульвара Цаплина

Об этом Игорь Асабин сообщил в телеграм.

«Сегодня провел выездное совещание с подрядчиком ООО «Вектор», который выполняет работы по благоустройству Бульвара Цаплина. Обсудили вопросы строительства бульвара, еще раз внимательно обговорили проект. Во время совещания к нам присоединились неравнодушные жители района, которые с нетерпением ждут открытия сквера.

В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство общественной территории: будет засеян газон, а также высажены круглогодично зеленые насаждения; памятник «Танк Т-34» по всей оси будет освещаться, с левой стороны памятника будут установлены информационный стенды и МАФы, от которых начнется «Лента истории». Предусмотрена прогулочная, детская игровая, спортивная зоны. После прогулок можно будет посидеть и отдохнуть в тени деревьев на скамейках.

Бульвар Цаплина - территория-победитель общественного голосования, которое проходило в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В голосовании приняли участие более 46 тысяч человек и с большим отрывом победил Бульвар Цаплина, набравший более 20 тысяч голосов».