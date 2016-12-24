В Мордовском госуниверситете назвали победителей и лауреатов фестиваля «Студенческая весна-2023»

19 апреля в Республиканском дворце культуры состоялся гала-концерт фестиваля «Студенческая весна-2023». Зрителям показали лучшие номера участников фестиваля, а также наградили победителей.

«Для нас сегодняшний гала-концерт — возможность почувствовать настоящую весну, студенческую, с задором и драйвом. А вообще я для себя поставила задачу: найти сегодня таланты для нас, поэтому приглашаю вас в наши учреждения культуры, нам бы очень хотелось ваших новых креативных идей», — обратилась с приветственным словом Министр культуры, национальной политики и архивного дела Мордовии Светлана Баулина.

«Мы все в свое время переживали студенческую весну, и это не просто фестиваль творческих и активных студентов, это — образ жизни. Сегодня очень важный день для вас всех, знаю, что вы волнуетесь, потому что когда-то мы тоже волновались. Хочу отдельно выразить благодарность университету за то, что в прошлом году большая делегация в количестве 50 человек представила Республику Мордовия на «Российской студенческой весне». Такого в истории региона давно не было: от нас поехала делегация, и не просто так, а привезла очень много достойных наград. Надеюсь, в этом году мы представим республику не хуже», — сказала со сцены первый заместитель председателя Госкомитета РМ по делам молодежи Елена Мирошкина.

«Концертными номерами, которые сегодня ребята покажут, мы будем радовать не только гостей нашего университета, но и всех жителей республики. Хочу поблагодарить всех студентов, которые приняли участие в фестивале: вы нашли огромное количество времени, потратили свои силы, и это получилось очень здорово и красиво», — отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Затем прошло награждение победителей в индивидуальных и командных номинациях и состоялся сам гала-концерт. Танцевальный коллектив «Грант» юридического института представил хореографическую зарисовку «Древо душ», вокальный коллектив «Нармоннят» филологического факультета исполнил песню «Ухай, Родина».

Зрители оценили выступление победителя в номинации театр малых форм: студенческий клуб «Омега» представили постановку «Большие гонки». Также зал хорошо принял эстрадную миниатюру актерского коллектива «ЭЛИС» института электроники и светотехники «Ну, Дмитрич, ну, паразит!»

Громкими аплодисментами публика встретила показ модного дома «HENRI ERHOLZ» института геоинформационных технологий и географии, а также песню «Как любовь твою понять» в исполнении дуэта медицинского института.

Закончился фестиваль студенческой весны выступлением инструментального ансамбля «Sweeps10» института наукоемких технологий и новых материалов, после которого проректор по молодежной политике Александр Романов и председатель студенческого совета Наталья Аношкина огласили имена победителей фестиваля. Второй год подряд пальма первенства досталась юридическому институту. Второе место — у коллектива института национальной культуры. Третье занял филологический факультет.