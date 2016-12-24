19 апреля в Саранске завершается отопительный сезон

Наш город

По информации Администрации города, соответствующее постановление уже подписано в саранской мэрии.

Подача теплоснабжения прекращается в объекты социальной сферы городского округа Саранск и многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения.

В домах, оборудованных крышными котельными, сроки отключения отопления определяются жителями.

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