19 апреля в Саранске завершается отопительный сезон

«Условия боевые, настоящая мужская служба»
Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
По информации Администрации города, соответствующее постановление уже подписано в саранской мэрии.
Подача теплоснабжения прекращается в объекты социальной сферы городского округа Саранск и многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения.
В домах, оборудованных крышными котельными, сроки отключения отопления определяются жителями.
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Артём Здунов встретился с бойцами мордовского батальона в зоне СВО
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