19 апреля в Саранске завершается отопительный сезон

По информации Администрации города, соответствующее постановление уже подписано в саранской мэрии.



Подача теплоснабжения прекращается в объекты социальной сферы городского округа Саранск и многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения.



В домах, оборудованных крышными котельными, сроки отключения отопления определяются жителями.