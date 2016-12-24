В МГУ им. Н.П. Огарева отпраздновали День национального костюма

17 апреля Мордовский госуниверситет объединил сотрудников и студентов на праздновании Дня национального костюма. В МГУ им. Н.П. Огарева обучаются студенты из 54 стран мира, поэтому руководством вуза было принято решение, что каждый третий понедельник месяца все желающие смогут прийти в университет в одежде, которая будет отражать уникальность родной страны или региона.

В торжественном открытии приняли участие студенты 13 стран: Индии, Грузии, Йемена, Лаоса, Нигерии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Чада, Судана, Туркменистана, Беларуси, России. Каждый продемонстрировал национальный костюм своей родной страны, а российские студенты спели мордовские песни и представили мокшанские, эрзянские и татарские костюмы.

«Для сохранения культурного наследия народов, гармонизации межнационального и межконфессионального общения среди нашего университетского сообщества мы сделали это! Мы — за диалог культур!», – отметил ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

В течение дня на факультетах и институтах вуза проходили акции, приуроченные ко Дню национального костюма: на филологическом факультете – мастер-класс по народным мордовским танцам, в медицинском институте – викторина «Угадай национальный костюм по элементу», в аграрном институте – конкурс на лучшее народное блюдо, в экономическом институте – мастер-класс по созданию народных мордовских украшений.

«Для нас, как для иностранных студентов, этот день — еще одна уникальная возможность рассказать другим ребятам об особенностях нашей культуры. Находясь далеко от Родины, мы продолжаем себя чувствовать здесь, как дома, ведь нашим обычаям и праздникам уделяется не меньшее внимание, чем местным. Я думаю, все иностранные ребята оценили то, что руководство университета поддерживает все наши инициативы и организовывает подобные мероприятия», – поделилась студентка из Узбекистана Фарангиз Ирискулова.