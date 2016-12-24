В столице Мордовии открылась выставка «Донбасс: назад в будущее»

Глава Мордовии Артём Здунов 17 апреля посетил открывшуюся в Саранске на площадке кинотеатра «Россия» выставку «Донбасс: назад в будущее».

Здесь представлено около 300 фотографий фотокорреспондентов Донбасса, а также снимки из архива Донецкого республиканского краеведческого музея. Фотографии сделаны на территории Донбасса в разное время, по ним можно проследить ретроспективу постепенного перехода от мирной жизни к военным действиям.

Первая часть экспозиция охватывает период с середины 20 века до 2014 года, рассказывает об истории региона и его знаменитых уроженцах, развитии промышленности. Во второй части экспозиции представлены фотографии, сделанные на территории Донбасса в военное время.

Фронтовая полоса и тыл, российские военные и жители полуразрушенных городов, эвакуация, слезы потерь и вера людей в победу – все это нашло отражение в пронзительных работах фоторепортеров Дениса Григорюка, Андрея Трубецкого, Дмитрия Ягодкина, Александра Гаюка, Александра Виткова и Влада Лемянского.

Выставка производит сильное эмоциональное впечатление. Это беспристрастный и справедливый взгляд на события, которые происходили и происходят сейчас на Донбассе. Здесь настоящие человеческие чувства и взаимоотношения, милосердие, любовь, надежда на мирное будущее. Такой правдой пропитаны все работы.

«Первая часть выставки – это мирная жизнь послевоенного Донбасса прошлого века, вторая часть – современный Донбасс. И это две большие разницы. Но везде, на каждой фотографии, мы видим несломленный Донбасс, сильный регион, сильных, мужественных людей. Сделать эти фотографии, а тем более видеть эти кадры – не для слабонервных. Силы и мужества – жителям Донбасса, мы будем поддерживать и вместе поднимать этот регион с богатой историей и огромным будущим. Мы с Донбассом до конца!» - поделился впечатлением Артём Здунов.

Выставка будет работать в столице Мордовии не менее месяца.

Также в кинотеатре «Россия» в этот день состоялся премьерный показ спектакля нового молодежного театра. На суд зрителей была представлена постановка, в основу которой легли маленькие истории детей, переживших военные годы.

Проект реализован благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив командой казанского Молодежного театра на Булаке. Саранский молодежный театр станет новой креативной площадкой и точкой притяжения для молодежи нашей республики и соседних регионов.