C 15 апреля жители Саранска смогут выбрать общественную территорию для благоустройства

C 15 апреля жители Саранска смогут отдать свой голос за финалистов рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в 2024 году. Все земельные претенденты расположены в Октябрьском районе городского округа.

По итогам сбора предложений от жителей Саранска из 22 общественных территорий больше всего голосов набрали следующие площадки:



- Сквер по ул. Мичурина в поселке Ялга

- Площадь по ул. Гожувской около ФОК

- Бульвар Эрьзи.



Само рейтинговое голосование за площадку, которая будет благоустроена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», пройдет на интернет-платформе в период с 15 апреля по 31 мая этого года.