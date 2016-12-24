C 15 апреля жители Саранска смогут выбрать общественную территорию для благоустройства

Крым наш
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями мордовского землячества в Крыму
C 15 апреля жители Саранска смогут отдать свой голос за финалистов рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в 2024 году. Все земельные претенденты расположены в Октябрьском районе городского округа.
По итогам сбора предложений от жителей Саранска из 22 общественных территорий больше всего голосов набрали следующие площадки:
- Сквер по ул. Мичурина в поселке Ялга
- Площадь по ул. Гожувской около ФОК
- Бульвар Эрьзи.
Само рейтинговое голосование за площадку, которая будет благоустроена в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», пройдет на интернет-платформе в период с 15 апреля по 31 мая этого года.
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