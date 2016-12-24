В МГУ им. Н.П. Огарева состоялось открытие первичного отделения «Движения Первых»

Российское движение детей и молодежи «Движение Первых» - это единое движение, созданное совместно с детьми, оно объединило детские и молодежные общественные организации. Его участниками могут быть учащиеся школ и студенты среднего профессионального образования.

В Мордовском госуниверситете «Движение первых» охватит обучающихся Лицея МГУ им. Н.П. Огарева и студентов факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования, а также студентов среднего профессионального отделения института национальной культуры.

«В нашей стране множество общественных движений, и все они нужны. Прежде всего, для реализации тех проектов, которые нужны и каждому из нас, и обществу в целом. Очень радостно, что у нас в стране есть движение детей и молодежи, и что теперь наши лицеисты и студенты тоже могут к нему присоединиться. Помимо создания и реализации проектов, это также большая возможность быть заметными и услышанными со стороны руководства субъектов РФ, Президента РФ, органов исполнительной и законодательной власти, для приобретения надпрофессиональных навыков, прежде всего, работа в команде, самоорганизация своей жизни, развитие талантов, возможность учиться быть ответственным перед собой и другими людьми», – отметил в приветственном слове ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

«Для вас, ребята, это еще одна ступень социального лифта, множество возможностей. Знаю, что у вас уже есть свои научные разработки и инициативы по изменению жизни в университете и городе. Мы, в свою очередь, готовы вас слушать, слышать и доносить ваши идеи до органов исполнительной власти. Поэтому впереди у нас – плодотворная и насыщенная работа», — сказала председатель совета регионального отделения общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в РМ Дарья Радайкина.