Мордовия взяла курс на возрождение потребительской кооперации

Как возродить в республике систему потребительской кооперации - обсуждали 12 апреля в Саранске. Для этого в Мордовию приехали председатель Совета Центросоюза Дмитрий Зубов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, а также кооператоры из пяти регионов Поволжья, чтобы поделиться лучшими практиками потребительской кооперации.

Так получилось, что в Мордовии система потребкооперации оказалась почти разрушена, в то время как во многих регионах она живет и процветает. Глава Мордовии Артём Здунов обратился к руководству Центросоюза России оказать республике помощь в возрождении этого важного для сельской глубинки направления. И Центросоюз с готовностью откликнулся на эту просьбу.



Межрегиональный форум по развитию потребительской кооперации состоялся на площадке Технопарка. Региональные союзы потребительских обществ Приволжского федерального округа развернули здесь выставочные экспозиции, где показали свои достижения и лучшие образцы продукции собственного производства.



Председатель Правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов ознакомил Главу Мордовии с проектами «Сельский магазин» и «Автолавка», а также рассказал о системной работе кооператоров Татарстана над увеличением выпуска продукции собственного производства. Аграрии представили на своей экспозиции огромное количество кооперативной продукции, выпечки и национальных блюд.



Нижегородские кооператоры информировали участников форума об областном проекте «Автолавка в село», а также удивили гостей широким ассортиментом хлебобулочных, кондитерских, мясных и колбасных изделий, полуфабрикатов, рыбы соленой и копченой, безалкогольными напитками (лимонад, квас и пр.).



На площадке Ульяновского облпотребсоюза гости могли ознакомиться с образцами хлебобулочных изделий, производимых кооператорами Новомалыклинского райпо. Изюминкой выставки стали колобки и колебятки, производимые на хлебозаводе райпо.



Кооператоры Чувашии организовали у себя системную работу по централизации закупок и оперативную работу с ассортиментом продукции для розничной торговли. На выставке они представили национальное колбасное изделие «Шартан Чувашский» ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», который является брендом республики, а также широкий спектр овощной консервной продукции и соков собственного производства.



Марпотребсоюз предложил посетителям выставки кондитерские, макаронные, колбасные изделия, безалкогольные напитки, соус, баранки, грибы вешенка производства Моркинского райко. Марийские кооператоры также показали изделия кооперативного швейного цеха: халаты, майки, постельное и нательное белье. Главе Республики Мордовия было предложено попробовать горномарийское национальное блюдо Кравец - круглый мясной пирог, который марийцы готовят только по особенно важным случаям в жизни семьи.



В свою очередь, кооператоры Мордовии выпускают более 300 видов продукции, которая отличается высоким качеством и экологичностью, и готовы рассматривать различные варианты увеличения межрегионального обмена. На выставке они представили молочную продукцию крестьянско-фермерского хозяйства Ельниковского райпо, широкий ассортимент безалкогольной продукции и большое разнообразие хлебобулочных изделий, а также национальные блюда, изготовленные по старинным рецептам.



В фойе Технопарка ведущие специалисты Центросоюза России развернули экспозицию магистральных проектов, которые реализуются во многих регионах страны: «Автолавка», «КООП-маркет», «Клуб РАЙПО», «КООП-народные промыслы», «Цифровая кооперация» и другие.



Саранский кооперативный институт ознакомил участников форума с широким выбором актуальных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для подготовки по востребованным специальностям для экономики региона. Бойцы студенческого педагогического отряда «Единение» рассказали о перспективах развития своего отряда. СПО «Единение» по итогам 2022 года признан лучшим студенческим отрядом Республики Мордовия.



«Я безмерно благодарен всем тем, кто сохранил потребительскую кооперацию у нас в стране, - отметил Артём Здунов на пленарном заседании форума. - В соседних регионах потребкооперация работает, есть понимание, а у нас в Мордовии мы пока недорабатываем. Но настрой у нас есть. Я жду результатов от наших Минсельхоза и Минэкономики. Многие регионы ушли далеко вперед, используют оборудование, используют технологические решения. Это те же самые автолавки, там есть банковские блок-модули - например, Сбер активно в этом участвует, он наш стратегический партнер. В 21 веке у нас есть поселки, где нерационально содержать магазин, но люди-то там живут. Самый лучший выход – организовать туда доставку товаров народного потребления, и не только сельхозпродукции. Поэтому мы и не разделяем сельхозкооперацию и потребкооперацию. Главное – это консолидация производителей, повышение качества, совместные закупки, потому что они удешевляют процесс производства и совместные продажи. У нас таких хозяйств достаточно много, а некоторые очень крупные. Это самая близкая к людям деятельность, которую мы будем поддерживать».



«Мы сегодня дали старт возрождению кооперации в Мордовии, - сказал Дмитрий Зубов. - Это старт большой совместной работы, большой поддержки кооператорам. Они увидели, что могут работать, получать достойные деньги, мы можем создавать хорошую продукцию. И сегодняшним форумом мы ставим задачу показать, что мы можем сделать вместе. Мы не можем предложить универсальный рецепт для всех регионов. Для каждого субъекта необходимы определенные формы поддержки. Хотелось бы, чтобы через год мы уже обсудили успехи мордовской кооперации, чтобы появились новые лидеры, новые кооперативы, и чтобы к вам уже приезжали учиться из других регионов».



«Сейчас наша страна переживает непростое время, работу АПК существенно усложнили введенные санкции, - отметила Юлия Оглоблина. - С одной стороны - выросла цена на сельхозтехнику, запчасти, средства для защиты растений, семена. С другой – упала цена на сельхозпродукцию, особенно зерно, в последние два месяца стала сильно дешеветь цена на реализацию молока. В такой сложной ситуации нужно объединяться, работать сообща, поэтому тема сегодняшнего форума приобретает еще большую актуальность. Артём Алексеевич с первого дня уделяет пристальное внимание развитию сельских территорий, занятости сельского населения, в том числе развитию кооперации. Была инициатива Российского союза сельской молодежи по школе кооперации - он тут же нас поддержал: получилось обучить людей, три сельхозкооператива зарегистрировались, но это только начало. В Мордовии при поддержке Артёма Алексеевича начинают активно появляться агроклассы. В эту систему будем включать направление по кооперации, чтобы ребята с малых лет могли объединяться, понимали, какие модели кооперации бывают, знали, зачем это нужно. Без кооперации очень сложно заниматься сохранением и развитием сел и деревень».



«Для кооперации республики сегодня значимое событие – дан толчок для развития, с нас спросят за результаты, и я уверена, что у нас будет возможность этот результат показать, - отметила вице-премьер Мордовии Раиса Цыбизова. - В современных экономических условиях мелким сельскохозяйственным товаропроизводителям выжить без кооперации не просто сложно, а невозможно. Поэтому в рамках кооперативных объединений можно не только снижать издержки каждого хозяйства, но и более эффективно работать с логистикой, добиваться более высокой цены на реализацию продукции, а главное – товар дорабатывать, делать его более доходным, переработанным, упакованным. А это повышает и добавленную стоимость наших аграриев, а также в совокупности с потребительской кооперацией делает продукт более доступным для нашего населения. Ведь задача кооперации - не только развивать производство, но и повышать качество жизни нашего сельского населения, делать качественный продукт доступным в каждом уголке нашей страны, республики».



На заседании были подписаны соглашения о сотрудничестве между Центральным союзом потребительских обществ РФ и Республикой Мордовия, между Центросоюзом РФ, Российским союзом сельской молодежи и Российским университетом кооперации.