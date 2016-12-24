В Мордовии завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству

В Мордовии определены победители регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Чемпионат проходил с 3 по 7 апреля на площадках 18 организаций.

В соревнованиях приняли участие 365 студентов и 35 школьников из 35 учебных заведений региона. Конкурсантами стали две категории. В основной участвовали студенты программ среднего профессионального образования. Среди юниоров соревновались школьники, достигшие возраста 14 лет. Показав высокий уровень профессионализма и волю к победе, по итогам чемпионата 220 человек стали победителями по 64 компетенциям.

«Поздравляю всех призеров и победителей с успешным выступлением на региональном этапе Всероссийского чемпионатного движения. Вы доказали, что система профессионального образования республики формирует актуальные компетенции, которые позволяют успешно решать задачи от работодателей. Новые интересные предложения о сотрудничестве колледжей и ведущих предприятий республики стали результатом деловой программы Чемпионата. Единой командой работаем на подготовку высококвалифицированных кадров для экономики региона», - сказала Министр образования РМ Елена Солдатова.

В Мордовии региональный этап чемпионата проходил при поддержке 86 организаций-партнеров, которые предоставили победителям и призерам регионального этапа возможность пройти стажировку на базе предприятий (организаций) или получить предложение о трудоустройстве.

«Я учусь всего лишь второй год, но уже приобрел интересный опыт по участию в соревновании профессионального мастерства, - отметил студент 2 курса специальности «Информационные системы и программирование» Саранского политехнического техникума Денис Данильчев. - Не скрою, мною была проделана серьезная подготовительная работа. На базе нашего техникума я прошел курсы ДПО «Специалист по тестированию информационных систем». Меня научили тестировать программы. А потом свои теоретические знания я смог практически отработать на базе ООО «Байтекс». Уже там я узнал все тонкости практического тестирования. В настоящее время совмещаю учебу в техникуме и стажировку в компании. В дальнейшем надеюсь там трудоустроиться. Я очень рад, что чемпионат мне позволил повысить мое профессиональное мастерство и развить чувство соперничества. А совместная работа с моими наставниками в лице педагогов и работодателей позволила мне сделать определенный шаг вперед в освоении профессии».

Церемония закрытия регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» состоялась 10 апреля в Государственном русском драматическом театре РМ. Победителям вручили медали и грамоты. По итогам проведения чемпионата более 200 конкурсантов получили предложение о стажировке.

С 11 по 15 сентября в городе Великий Новгород пройдет финал Чемпионата высоких технологий, в котором выявят сильнейших по восьми новым и перспективным компетенциям. Финал по наиболее востребованным компетенциям состоится в рамках Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, основной целью Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.