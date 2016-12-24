В Саранске открыли движение по низководному мосту через реку Инсар

Наш город

По информации саранской мэрии, в столице Мордовии открыто движение по низководному мосту через реку Инсар на улице Рабочей. На мосту установлены барьерные ограждения и сняты знаки ограничения.

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