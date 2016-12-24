Состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и заместителя Министра просвещения РФ Андрея Николаева

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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в очередной сессии Совета депутатов городского округа Саранск
Строительство в Мордовии образовательных объектов, а также проведение капитального ремонта школ обсудили на встрече в Москве Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев.
В частности, речь шла о возведении в республике таких важных объектов, как новый корпус на 165 мест Белозерьевской средней общеобразовательной школы, здание Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, школы на 600 мест в северо-восточной части Саранска.
Также обсуждались вопросы участия Мордовии в программе капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2024 – 2025 годах. Напомним, что в рамках госпрограммы в 2022 году в республике было обновлено 13 школьных зданий. В текущем году будет капитально отремонтировано 19 школ.
Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и Министр образования Мордовии Елена Солдатова.
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