Состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и заместителя Министра просвещения РФ Андрея Николаева

Строительство в Мордовии образовательных объектов, а также проведение капитального ремонта школ обсудили на встрече в Москве Глава Мордовии Артём Здунов и заместитель Министра просвещения России Андрей Николаев.



В частности, речь шла о возведении в республике таких важных объектов, как новый корпус на 165 мест Белозерьевской средней общеобразовательной школы, здание Саранской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната, школы на 600 мест в северо-восточной части Саранска.



Также обсуждались вопросы участия Мордовии в программе капитального ремонта общеобразовательных организаций в 2024 – 2025 годах. Напомним, что в рамках госпрограммы в 2022 году в республике было обновлено 13 школьных зданий. В текущем году будет капитально отремонтировано 19 школ.



Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и Министр образования Мордовии Елена Солдатова.