Артём Здунов вручил высокие государственные награды бойцам Росгвардии по Республике Мордовия

В Мордовии дан старт Году педагога и наставника
В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
Церемония была приурочена к профессиональному празднику – Дню войск национальной гвардии России.
Приветствуя собравшихся, Глава Мордовии отметил, что в этот день нельзя не вспомнить о тех, кто своей жизнью явил пример мужества, кто не дрогнул и не отступил в самые трудные минуты. Память о тех, кто погиб, до конца выполнив долг перед Родиной, почтили минутой молчания.
Руководитель республики подчеркнул, что крайне важно чтить память бойцов, которые безвременно ушли, и оказывать всестороннюю помощь их семьям.
«В ходе проведения специальной военной операции подразделения Росгвардии достойно выполняют задачи по обеспечению безопасности в новых регионах России, выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и пособников нацистского режима. Очень много жизней вы спасли. Мордовия гордится вами и тем, как мужественно вы проходите эти испытания, гордится вашими близкими. Вы достойно сражаетесь за независимость Родины, безопасность близких, за весь русский мир, продолжая дело дедов и прадедов по очищению мира от нацистской заразы», - сказал Артём Здунов.
Было отмечено, что сейчас бойцы спецподразделений решают боевые задачи в зоне СВО. Но при этом сотрудники Росгвардии продолжают обеспечивать безопасность на территории республики. Руководитель региона выразил благодарность всему личному составу управления Росгвардии по РМ за честную и непростую службу.
«Ваша служба – пример доблести, отваги, профессионализма, мужества и стойкости в вере и любви к своему Отечеству. Вы боретесь за правду! На вас с надеждой смотрит вся страна! Мы верим: Победа будет за нами!», - обратился к бойцам митрополит Саранский и Мордовский Зиновий.
Начальник Управления Росгвардии по РМ Андрей Каринкин отметил, что с начала специальной военной операции военнослужащие с честью выполняют поставленные перед ними задачи, постоянно улучшается оснащение и материально-техническая база подразделения, что положительно влияет на его боеспособность. Он выразил признательность руководству республики за духовно-нравственную и материальную поддержку.
«Благодарю коллег за верность долгу и преданность делу – Россия в надежных руках, все поставленные задачи будут выполнены. Сила – в нашем единстве!», - отметил Андрей Каринкин.
Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач, сотрудники подразделений Росгвардии по РМ были удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалей «За отвагу» и «За отличие в охране общественного порядка», медалей, учрежденных в честь великих русских полководцев Суворова, Жукова и святителя Луки Крымского. Также были вручены награды от Главы Республики Мордовия, Правительства и Государственного Собрания РМ, Мордовской митрополии и ведомственные награды.
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В торжественном мероприятии, которое состоялось в музыкальном театре имени И.М. Яушева, принял участие Глава Мордовии Артём Здунов
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