Рузаевка готовится принять гала-концерт фестиваля-конкурса «Играй, гармонь!»

Гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Играй, гармонь!» состоится 1 апреля в 13.00 часов в Центре культуры имени Ухтомского в Рузаевке. В празднике народного творчества примут участие ансамбли гармонистов, солисты-гармонисты, частушечники, исполнители песен и танцев из муниципальных районов республики и Саранска.

Зрители услышат как гармонистов-виртуозов, так и начинающих исполнителей. На празднике прозвучат разнохарактерные произведения, в том числе, народные наигрыши, авторские сочинения, шуточные песни и задорные частушки, современные композиции.

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, мероприятие не ограничится пространством сцены. Перед началом концерта в фойе Центра культуры свой талант смогут показать и зрители. Здесь каждый желающий сможет исполнить любимые пени и посоревноваться в батле частушечников под аккомпанемент виртуозных гармонистов республики.

Все желающих приглашают на яркий праздник народного творчества.

Стоимость билета 250 рублей.