В столице Мордовии в рамках межрегионального фестиваля имени Степана Эрьзи «дERZай» пройдет скульптурный симпозиум. В ходе симпозиума команда из пяти мастеров создаст парк скульптур в центре Саранска - каждый из участников творческого проекта выполнит свою скульптуру.

В симпозиуме примут участие профессиональные российские скульптуры, подавшие письменную заявку и прошедшие отбор жюри. Фестиваль станет творческой площадкой, на которой современные отечественные скульпторы и их ученики смогут воплотить в своих произведениях идею культурной идентичности.

Черновые работы по созданию скульптур будут производиться в арендованном ангаре. А за финальными штрихами мастеров можно будет понаблюдать в «мастерской под открытым небом» - в специально оборудованном и огражденном открытом городском пространстве. Жители и гости города смогут пообщаться со скульпторами и познакомиться с особенностями творческого процесса.

Скульптуры, созданные на симпозиуме, будут установлены в центре города на площадке между Мордовской государственной филармонией и музеем им. С.Д. Эрьзи. В будущем эта площадка может быть преобразована в выставочное пространство под открытым небом для проведения различных творческих мероприятий.

Отметим, что межрегиональный фестиваль имени Степана Эрьзи «дERZай» получил Президентский грант на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.