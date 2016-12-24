Юных жителей Мордовии приглашают принять участие в телевизионном проекте «Ты супер!»

Школа добрососедства
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Телекомпания НТВ в седьмой раз проводит кастинг на проект «Ты супер!». Его задача - выявить и поддержать талантливых детей, оставшихся без попечения родителей.
Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.
В проекте могут принять участие талантливые ребята от 7 до 18 лет, попавшие в сложную семейную ситуацию. Участники проекта будут выбраны во время дистанционного кастинга. В дальнейшем конкурс будет проходить в Москве. Все расходы на проезд, проживание и питание участников и их сопровождающих берет на себя телеканал НТВ.
Заявку можно подать до 15 мая на сайте НТВ - https://clck.ru/dVjHT.
Напомним, в прошлом году в финал музыкального шоу прошла Арина Картаева из Саранска.
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