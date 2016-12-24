Лицеист из Мордовии стал призером Всероссийской олимпиады школьников по экономике

С 21 по 27 марта в Центре Минэкономразвития России проходил финал Всероссийской олимпиады школьников по экономике. В нем приняли участие 364 ученика из 57 регионов страны. Мордовию на олимпиаде представлял учащийся Республиканского лицея для одаренных детей, девятиклассник Семен Либерман. По итогам состязаний он завоевал диплом призера.

«Я впервые принимал участие в олимпиаде по экономике. Такой успех – показатель не только моей работы, но и работы моего педагога – Раисы Анатольевны Филипповой. Еще мне очень помогала при подготовке выпускница лицея Елизавета Годунова. И хочу поблагодарить весь преподавательский состав лицея. Здесь для учащихся создаются все условия. Буду стараться в следующем году стать победителем. Тем более диплом призера дает мне возможность сразу пройти в финал. А пока впереди у меня Всероссийская олимпиада школьников по физике, которая пройдет в начале апреля», - сказал Семен Либерман.

Напомним, победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников могут поступить без вступительных испытаний в любой вуз по профильному направлению подготовки или специальности.